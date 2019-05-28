Seracılıkta % 70 büyüme bekleniyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın müjdelediği seracılık yatırımlarının yüzde 75'ine kadar kredi verilmesi üzerine sektöre ilgi zirve yaptı. Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, "Hükümet tarafından açıklanan teşvik ve desteklerle sektörümüzün 2019 sonu itibarıyla yüzde 70 büyüyeceğini öngörüyoruz" açıklamasında bulundu. Son dönemde seracılığın çok revaçta olduğuna dikkat çeken Kozan, "Hem ülkemizde hem dünyada geri dönüşü en hızlı olan yatırım modern seralara yapılan yatırımdır. Seracılığa yapılan yatırım ortalama 7 yılda geri dönüyor" ifadelerini kullandı. Isıtma maliyeti ne kadar azsa seracılıkta maliyetin o kadar azaldığını belirten Kozan, "Jeotermal kaynakların bulunduğu yerde seranın ısıtma maliyeti de azalıyor. Afyon'da seracılık bu nedenle yaygın. İyi tarım uygulamaları yapan modern seraların sayısının büyük oranda artmasını bekliyoruz. Jeotermal kaynakların bolca olduğu Kırşehir, Kayseri, Kütahya, Aydın, Denizli gibi illerimizde seracılık ilerliyor" diye konuştu.