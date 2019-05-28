Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?

Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi? Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili milyonlarca vatandaşın son dakika araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz iki bayramda iki kere biner liralık ikramiye alan bireyler, bu sene de Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye alacaklar. Özellikle 11 ayın sultan Ramazan’ın sonuna gelmemiz ve bayramın yaklaşması bireyleri ‘Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak’ ve ‘Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi’ sorusuna yöneltiyor. Bunun yanı sıra yine verilecek ikramiyelerde artış olup olmadığı merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 00:14