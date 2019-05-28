Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine çok kısa süre kala milyonlarca emekli ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ve iki bayramda biner liralık ikramiyenin sahibi olan bireyler, bu sene de bayramda yatacak ikramiye için geri sayıma başladılar. Aynı zamanda ikramiyelerde artış olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de sabah.com.tr olarak özel olarak derlediğimiz içeriğimizde bu soruların cevaplarını hazırladık.
Haberini ilerleyen sayfalarından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih ile miktara ilişkin bütün detayları bulabilirsiniz.