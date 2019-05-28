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Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili milyonlarca vatandaşın son dakika araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz iki bayramda iki kere biner liralık ikramiye alan bireyler, bu sene de Ramazan ve Kurban bayramında ikramiye alacaklar. Özellikle 11 ayın sultan Ramazan’ın sonuna gelmemiz ve bayramın yaklaşması bireyleri ‘Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak’ ve ‘Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi’ sorusuna yöneltiyor. Bunun yanı sıra yine verilecek ikramiyelerde artış olup olmadığı merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 29.5.2019 00:14
Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?

Emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika araştırmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın gelmesine çok kısa süre kala milyonlarca emekli ikramiyelerin ne zaman yatacağını merak ediyorlar. Geçtiğimiz yıl ilk kez uygulanan ve iki bayramda biner liralık ikramiyenin sahibi olan bireyler, bu sene de bayramda yatacak ikramiye için geri sayıma başladılar. Aynı zamanda ikramiyelerde artış olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Biz de sabah.com.tr olarak özel olarak derlediğimiz içeriğimizde bu soruların cevaplarını hazırladık.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK? YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALABİLECEK Mİ?

Haberini ilerleyen sayfalarından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih ile miktara ilişkin bütün detayları bulabilirsiniz.

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Son dakika: Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak? Yeni emekliler de ikramiye alabilecek mi?
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