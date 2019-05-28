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Son Dakika haberi! ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2019 Emekli ne kadar olacak? Yeni detaylar...

Emeklilerin gözü kulağı bayram ikramiyesinde! Ülke genelindeki milyonlarca emekliyi doğrudan ilgilendiren 2019 için tarih belli olurken, birçok detay da son dakika olarak kesinlik kazandı. Bayram kapsamında emekliler ve hak sahipleri için toplam 10.7 milyar TL yatırılacak. Geçen yıl iki güne yayılan ödemeleri bu yıl aynı gün içerisinde gerçekleştirilecek. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini almış olarak girecek. Peki, 2019 emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek ve ne kadar yatacak? Emekliyi yakından ilgilendiren son dakika detaylarını sizler için derledik.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2019 08:15 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 08:15
Son Dakika haberi! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2019 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni detaylar...

Yaklaşık 12 milyon emekliyi alakadar eden müjdeli son dakika haberi, geçtiğimiz günlerde geldi. Ramazan Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs'ta, maaşlar da bayramdan önce hesaplarda olacak. Geçen yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri bu yıl aynı gün gerçekleştirilecek. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini almış olarak girecek. İkramiyelerin 31 Mayıs'ta ödeneceğini bildiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayramda emekliler ve hak sahiplerine toplamda 10.7 milyar lira yatırılacağını söyledi. Peki, ikramiyeler ne zaman ödenecek ve ne kadar yatacak?

2019 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK VE NE KADAR YATACAK?

Haberini ilerleyen sayfalarından emekli bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih ile miktara ilişkin bütün detayları bulabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Son Dakika haberi! Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2019 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Yeni detaylar...
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