‘The Mafia’ Avustralya’da yakalandı

Citigroup, Royal Bank of Scotland Group, UBS, Barclays ve JPMorgan döviz manipülasyonunda yakalandı. 5 bankaya, Avustralya'da döviz karteli kurmaktan dava açıldı. Döviz piyasasında fiyatı ortak belirlerken bankaların traderlarının mesajlaşma grupları kurdukları belirlendi. Bu mesajlaşma gruplarına da çok değişik isimler verildi. Mesajlaşma gruplarının isimlerinin The Cartel, (Kartel) The Bandits Club (Haydutlar kulübü) ve The Mafia (Mafya) olarak belirlenmesi dikkat çekti.

Traderların sohbet odaları kullandığı ve döviz oranlarının manipülasyonunu koordine etmek, fiyatlarının kontrolünü sağlamak için doğrudan birbirleriyle iletişime geçmeleri araştırılıyor.

Bankacıların yaptığı bu usulsüzlüğün benzeri ABD ile Kanada'da konu olmuş ve tüketicilere 2.3 milyar dolarlık ödeme yapılmıştı. Citi, RBS, JPMorgan ve Barclays Avrupa Birliği'nde işledikleri benzer bir suç nedeniyle ay başında 1.2 milyar dolarlık ceza ödemeyi kabul etmişti.

