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şubeleri çalışma saatleri 2019 - , kaçta kapanıyor?

çalışma saatleri, şubelerde işlemlerini yapacak vatandaşlar tarafından ilgiyle araştırılıyor. Para yatırma ve çekme, kredi işlemleri ile bireysel ya da kurumsal birçok hizmet için VakıfBank şubelerinden yararlanacak vatandaşlar, mesai saatlerini merak ediyor. Peki, , kaçta kapanıyor? İşte, 2019 bilgisi...

Giriş Tarihi: 28.5.2019 16:41
VakıfBank şubeleri çalışma saatleri 2019 - VakıfBank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ya da kısaca VakıfBank, 1954 yılında kurulmuş, Türkiye Bankalar Birliği'nin 2014 yılı raporuna göre Türkiye'nin aktif büyüklük açısından en büyük 7. bankasıdır.

VakıfBank şubeleri aracılığıyla, para yatırma ve çekme, kredi başvurusunda bulunma ve çeşitli bireysel, kurumsal işlemler rahat bir şekilde halledilebiliyor. Bu doğrultuda da, 2019 VakıfBank şubeleri çalışma saatleri bilgisi arama motorları üzerinde en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkıyor. VakıfBank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

VAKIFBANK ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

VakıfBank şubeleri, hafta içi 5 gün sabah 09.00'da açılmaktadır. Öğle arasının 12.30 ile 13.30 saatleri arasında gerçekleştirildiği VakıfBank'ta, mesai saati 17.00'de sona ermektedir.

VakıfBank hafta sonu, resmi ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

VakıfBank müşteri hizmetleri telefon numarası ise 0850 222 0724'tür.

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