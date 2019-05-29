Aselsan’dan KKTC’ye araştırma merkezi

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Türkiye'nın lider savunma sanayi kuruluşu Aselsan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurduğu araştırma merkezinin test alanı, temmuz ayında faaliyete geçiyor. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, test alanında 'sivil haberleşme' ve 'yenilenebilir enerji' konularında üretilen yeni teknolojilerin test edileceğini belirtti. Çelik, "Bu teknoloji alanlarının özellikle Kıbrıs için önemli olduğu düşünülüor. Bu kapsamda Ar-Ge süreçlerinin çıktılarının test ve doğrulama faaliyetlerinin merkezi olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Aselsan Test Alanı seçildi" dedi. Kampüste öğrenim gören öğrencilerin de stajyer, aday mühendis ve yarı zamanlı mühendis gibi mekanizmalarla çalışmalara katılabileceğini kaydeden Çelik, "Aselsan Ar-Ge merkezi, Kıbrıs için istihdam kapısı olarak önümüzdeki dönemde Kıbrıs'taki çalışma alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor" diye konuştu.