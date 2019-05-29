Borsa ve tahvil piyasasına 3.1 milyar liralık yeni kaynak

BUGÜN NELER OLDU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun emeklilik fonlarında yaptığı düzenlemeyle birlikte birikimlerin tahvil ve bono ve hisse senedi piyasasındaki payları artırılacak. SPK, emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibarıyla para piyasası fonlarının yüzde 25'i Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (BİBS) yönlendirilecek. Standart fonların ise asgari yüzde 10'u, BIST 100'dea değerlendirilecek.Para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar TL birikimin yüzde 25'ine denk gelen 2.5 milyar TL'nin temmuz sonu itibarıyla DİBS'e aktarılması gerekecek. Standart fonlara ilişkin düzenlemeyle de borsaya yaklaşık 600 milyon liralık bir giriş gerçekleşmesi bekleniyor.