CHP’den yine sürgün yine kıyım

CHP'li belediyelerin bayram öncesi sürgün ve işçi kıyımı sürüyor. CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seçim öncesi yaptığı açıklamalarda, "Siyasi düşüncelerinden dolayısıyla asla işten çıkarma olmayacaktır" demişti. Ancak seçim sonrası attığı adımlarla kendi sözünü kendi yalanladı. CHP'li Böcek, AK Partili eski Başkan Menderes Türel döneminde işe alınan işçileri ilçelere sürgün ederken, 71 kişinin işine son verdi. Antalya Su ve Atık Su Tesisleri (ASAT) Manavgat biriminde çalışan 8 işçi, Park Bahçeler Müdürlüğü'nde 8, şehir merkezinde farklı birimlerde çalışan 3'ü mühendis toplamda 44 işçi Antalya'nın Batı ilçeleri olan Elmalı, Korkuteli, Kaş, Demre ve İbradı'ya sürgün edildi. Manavgat'tan sürgüne gönderilecek 100 işçinin daha listesinin yapıldığı ve peyderpey uzak ilçelere görevlendirilecekleri öğrenildi.

İşçiye bayramı zehir ettiler! CHP'li Zeydan Karalar bin 750 işçiyi işten atıyor

SÜRGÜNLER ZULMÜN KANITI

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, bayram öncesi yapılan sürgünlerin zulmün kanıtı olduğunu söyledi. Başkan Böcek'in "İşçilerimiz sendika konusunda özgürdür. Hatta eski sendikada bile devam eden arkadaşlarımız var" açıklamalarını eleştiren Kandil, "Eski sendikada bile devam eden arkadaşlarımız var söylemini bir tehdit olarak mı algılamamız lazım? Şimdiye kadar 3 bin 768 üyemiz sendikamızdan telefonlardan mesajlar atılarak zorla istifa ettirdi. Böcek'in söylemleri yaşananlarla örtüşmüyor" diye konuştu. Sürgüne gönderilen işçilere günlük yol harcırahı verilmesini de isteyen Kandil, "Aksi takdirde aldıkları maaşlar yol parasına gidecek. Zaten yapılan sürgün zulmü arkadaşlarımızı istifaya zorlamak için yapılıyor. Sürgüne gönderilen işçilerin eşleri ayrı ayrı yerlere gönderiliyor. Aileler parçalanıyor" ifadelerini kullandı. SABAH



AYRIMCILIĞI CHP YAPTI

AK Partili Menderes Türel'in ikinci kez başkanlığa geldiğinde ASAK'ın Strateji Dairesi'nde çalışan CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un eşi hiçbir mobbinge uğramayıp sürgün edilmezken, CHP'li Böcek yönetimi tam aksini yaptı. CHP'li eski Belediye Başkanı Bekir Kumbul döneminde işe alınan, Mustafa Akaydın ile Menderes Türel döneminde Başkanlık Özel Kalem Müdürlüğü'nde çalışan CHP eski yöneticisi Erdal Aksünger'in yeğeni Elif Aksünger de Böcek'in sürgünlerinden nasibini aldı.



10 GÜNDE 1320 İŞÇİ İSTİFA ETTİRİLDİ

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde çalışanlara yapılan sendika baskısı sürüyor. Tehdit ve baskı yoluyla istifa ettirilen işçi sayısı 10 günde 1.320 kişi arttı. Böylece sayı 11 bin 795'ten 13 bin 115'e ulaştı. Ağrılıklı olarak İstanbul Küçükçekmece Bolu, Antalya, Bilecik ve Manisa gibi belediyelerde süren yıldırma operasyonları sonrası Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası'ndan 11 bin 308, Öz Güven- Sen'den bin 143, Öz Taşıma-İş Sendikası'ndan 664 işçi baskıyla sendikalarından istifa ettirildi. Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Arslan, "Belediye başkanlarının görevi halka daha iyi hizmet etmek. Böyle yapan belediye başkanları ile sorunumuz olamaz. Mazbatayı alır almaz sendikalarımıza karşı operasyon peşine düşen, belediye başkanlığı makamını ideolojik mücadele malzemesine dönüştüren, yetkilerini üyelerimizi mağdur etmeye yönelik operasyon aracı olarak kullananlara itirazımız var. Üyelerimizi başka sendikalara üye olmaya çalışan belediye başkanlarına karşı hukuki mücadele edeceğiz. İşten çıkartılan arkadaşlarımız işlerine dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Betül USTA/ANKARA



'CHP HER ZAMANAYNI HİÇ DEĞİŞMEDİ'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bayram öncesi bin 750 çalışanı işten çıkarmasına tepki gösterdi. Yaşanan işçi kıyımının CHP'li belediyelerin gerçek yüzünü özetlediğine dikkat çeken Akbaşoğlu, "Seçimlerden önce başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 'kimse işinden atılmayacak' diye sözler verirler ancak seçimden sonra kıyım yapmaya, insanların ekmeği ile oynamaya başlarlar. Mübarek ayda, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlarımızın ekmeğine göz dikilmesi çok acı" dedi. Bunun bir benzerini CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğinde yaptığını belirten Akbaşoğlu, "CHP her zaman aynı, hiç değişmedi" diye konuştu. Eda IŞIK/ANKARA



MERSİN'İN BAŞKANI TEHDİT ETTİ

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) için 19 milyon 700 bin TL'lik borçlanma talebinin reddedilmesi üzerine yüzlerce insanı işten çıkarmakla tehdit etti. MESKİ'nin 2019 yılı Mayıs ayı olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 19 milyon 700 bin TL'lik borçlanma talebi Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyelerinin çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle reddedildi. Meclis üyeleri, borcu borçla kapatmanın belediyeyi daha da büyük sıkıntıya sokacağını, tasarruflu, hesap soran bir belediye olarak yola devam etmek istediklerini söyledi. Red kararı üzerine CHP'li Seçer, "Böyle giderse ekonomik krizi gerekçe göstererek yüzlerce insanın işine son verebilirim" dedi. Bekir COŞKUN /



MERSİN ÇİĞLİ BELEDİYESİ ÇARK ETTİ

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 34 işçiden 16'sı işlerine geri döndü. İşe iadesi gerçekleşmeyen 18 kişi önceki gün belediye binası önünde açlık grevine başlayacağını duyurdu. İşçilerin tepkisi belediyeye geri adım attırdı. Tepkilerin artması üzerine Devrimci Turizm İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ile görüşen CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, 18 personeli de bayram sonrası işe alacağını söyledi. Ceyhan TORLAK / SABAH



İŞÇİYE PARA YOK ADAYA VAR

İşçilere maaş ödeyemez durumda olan Antalya'nın CHP'li Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in yanına kadın personelleri alarak CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na desteğe gitmesi tepki çekti. İstanbul'da yaptığı çalışmaların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Genç ve ekibine işçilerden tepki geldi. Bayram yaklaşırken hâlâ maaşlarını alamadıklarını söyleyen işçiler, "Başkan bizim maaşlarımızı İstanbul'da CHP'nin adayına harcıyor" dedi.