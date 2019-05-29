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Dev firmaya ’dan icra takibi

Spor Kulübü, 2003 yılından beri resmi forma ve spor eşyalarını sattığı İnka Sportif’le mahkemelik oldu. Aldığı ürünler karşılığında firma tarafından Galatasaray’a verilen çekler karşılıksız çıkınca şirket icralık oldu.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2019 11:21
Dev firmaya Galatasaray’dan icra takibi

Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Şirketi yıllardır spor malzemeleri sattığı İnka Sportif'e dava açtı. Sattığı ürünler karşılığında ayrı ayrı 6 çek ile ödeme alan Galatasaray Spor Kulübü çekler karşılıksız çıkınca İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne ihtiyati haciz işlemi için dilekçe sundu.

MALLARINI KAÇIRABİLİR UYARISI

Sunulan dilekçede, Galatasaray Mağazacılık ve Perakendecilik Şirketi ile İnka Sportif arasında yapılan ticaret sonucu İnka Sportif'ten 700 bin liralık alacak için ayrı ayrı 6 çek alındığı, alınan çeklerin günü geldiğinde bankada karşılıksız olduğu ortaya çıktı. Alacaklı tarafa ödenmeyen miktarın teminatı sağlanmadığı için alacaklı tarafın mal kaçırma ve adres değişikliği yapma ihtimali göz önünde bulundurularak ihtiyati haciz talep edildi.

İHTİYATEN HACİZ KANULDU

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından incelenen şikâyet dilekçesinde, alacaklı tarafa verilen çeklerin gününün geçtiği ve ödenmediği hususları dikkate alınarak banka tarafından sorumluluk bedeli olan 4 milyon 600 bin liralık kısmın banka tarafından ödendiği, kalan 700 bin liranın yüzde 15'lik kısmı olan 104 bin liranın teminat mektubu göstermesi şartıyla ihtiyaten haczine karar verildi.

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Dev firmaya Galatasaray’dan icra takibi
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