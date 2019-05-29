Dövizden kazandılar!

Geçen yıl ağustosta yaşanan kur saldırısıyla 7.25'lere kadar yükselen dolar, sanayicinin en önemli yatırım kalemi oldu. Sanayicilerin finansman maliyetleri artsa da kambiyo kârları (döviz kazançları) zirveye çıktı. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması'na göre, geçen yıl sanayicilerin kambiyo kârı yüzde 424 arttı. 2017'de 6 milyar TL olan kambiyo kârı, 2018'de 31.5 milyar TL'ye yükseldi. Döviz pozisyonu nedeniyle faaliyet dışı gelirleri de olağanüstü bir biçimde arttı.







ÜRETMEDEN KAZANÇ

Üretim dışı faaliyet gelirleri de yüzde 196'lık yükselişle 55.8 milyara çıktı. Üretim dışı faaliyet gelirlerinin dönem kârı içindeki payı yüzde 35.5'ten 87.9'ya çıkarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO 500 içerisinde kambiyo kârı kadar kambiyo zararı da olduğunu belirterek, "Kur tarafını olumlu yönetenler içinde güçlü kazananlar oldu" dedi. Bahçıvan, yüzde 48 ile son 6 yılın en yüksek FAVÖK artışının gerçekleştiğini de vurguladı.







CİRODA 14 YILIN REKORU

İSO 500'ün üretimden satışları yüzde 34.5 ile son 14 yılın en yüksek büyümesine imza atarak 878 milyar liraya çıktı. Faaliyet kârı yüzde 52.7 artarak 107.8 milyar liraya ulaşırken, faizlerdeki yükselişin etkisiyle finansman giderleri yüzde 172.4'lük büyümeyle 95.8 milyar lira oldu. Finansman giderlerinin faaliyet kârı içindeki payı yüzde 49.8'den 88.9'a yükseldi. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi firmalarının faaliyet kârının büyük bölümünü finansman giderlerine ayırmak zorunda kaldığını söyledi.



İLK SIRADA TÜPRAŞ VAR

İSO 500'de ilk sırada her yıl olduğu gibi Tüpraş yer aldı. Onu Ford Otomotiv ve Toyota izledi. İSO 500'ün ihracatı 2018'de yüzde 11.3 artışla 71.8 milyar dolar oldu.

Geçen yıl 56 şirketin İSO 500'e ilk kez girmesiyle listenin yüzde 11'i yenilendi. En fazla düşüş kaydeden şirket 180 basamakla Beşler Makarna, en fazla yükselen şirket 152 basamakla Alp Havacılık oldu.



TMSF'DEKİ ŞİRKETLER LİSTEYE GİRDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirketlerden Aynes Gıda, Boyçelik Metal, Boytaş Mobilya, Boyteks Tekstil, Form Sünger, HES Hacılar Elektrik, İstikbal Mobilya, Küçükbay Yağ ve Naksan Plastik de İSO 500'de yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU