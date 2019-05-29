Dünyada en çok tercih edilen hızlı tüketim ürünleri belli oldu

Coca-Cola üst üste yedinci kez "en çok tercih edilen hızlı tüketim ürünü" oldu. Kantar'ın Marka Ayakizi sıralaması hangi markaların tüketiciler tarafından daha sıklıkla tercih edildiğini ölçümleyen bir araştırma. Araştırma sonuçlarına göre Coca-Cola, yılda 5,9 milyar kez satin alınarak, küresel boyutta dünyanın en çok tercih edilen markası olurken. Aynı araştırmaya göre Colgate tüketici bakım ürünleri ve Maggi gıda ürünleri alanında lider konumda.

Rapora göre, en cok tercih edilen ilk on hızlı tüketim markası, sırasıyla Coca-Cola, Colgate, Maggi, Lifebuoy, Lay's, Pepsi, Nescafe, Dove, Sunsilk/sedased ve Indomie oldu.

Rapora göre, ilk on alkolsüz içecek markası, sırasıyla Coca-Cola, Pepsi, Fanta, Sprite, Minute Maid, Red Bull, Nestle Waters, 7-UP, Nescafe ve Oasis olarak sıralandı.