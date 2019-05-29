HDI Sigorta’nın hedefi ilk beş

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LIBERTY Sigorta'nın ardından, ERGO Sigorta'yı da bünyesine katarak 1 yıl içerisinde ikinci satın almayı gerçekleştiren HDI Sigorta'nın, toplam prim üretim hacmini 2.5 milyar TL'ye ulaştırması bekleniyor. Sektörün ilk çeyreği reel olarak yüzde 0.72 küçülmeyle kapatacağını hatırlatan HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, "HDI Sigorta olarak olarak inorganik büyüme süreçlerini bir süre hazmetme ve bunları, organik büyümeye en kısa zamanda dönüştürmeyi istiyoruz" dedi. HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu, bu satın alma ile birlikte HDI Sigorta'nın Türkiye'deki ilk 5 sigorta şirketi arasına girme hedefine yaklaşıldığını ifade etti: "Toplam prim üretim hacmimiz 0.8 milyar lira artarak 2.5 milyar liraya ulaşacak. Pazar payımız ise yüzde 5'in üzerine çıkacak. Bu işlemin bir sonraki yılda olumlu bir kâr katkısı yapmasını bekliyoruz. Hancıoğlu, 2006'dan bu yana hayat dışı sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren HDI Sigorta'nın yaklaşık 420 çalışanı, 9 bölge müdürlüğü ve 2 bini aşkın aracıdan oluşan dağıtım ağı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "HDI Sigorta olarak 2018 yılında yüzde 3.5 pazar payıyla 1.7 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdik. Mevcut gücümüzü ERGO Sigorta'nın yüzde 1.6'lık pazar payı ve 0.8 milyar TL prim üretimi ile güçlendiriyoruz."