Sağlam sermaye yapımızla gücümüzü koruyacağız

BUGÜN NELER OLDU

Vakıfbank'ın pazartesi günü yapılan 65'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ardından genel müdürlük görevini üstlenen Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görevler üstlendiğini belirterek, "Yeni dönemde temel şiarımız, ülkemiz için var gücümüzle çalışmak ve bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz milletimize hizmet vermektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve gayretle çalışmaya devam edeveğiz" diye konuştu. Vakıfbank'lı olmanın güven ve cesaretiyle, seferberlik anlayışı içinde hareket edeceklerini kaydeden Abdi Serdar Üstünsalih, şunları söyledi: "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası olma vizyonuyla milli ekonomiye katı sağlamayı sürdüreceğiz. Nitelikli insan kaynağımız, sağlam sermaye yapımız, modern bilgi teknolojileri gücümüzle tüm paydaşlarımızın yanındaki güç olmaya devam edeceğiz. Her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz."