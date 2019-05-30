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Boeing: 737 MAX uçaklar ’ta seferlere başlayabilecek

MAX tipi yolcu uçaklarının, yazılım sorunları nedeniyle yaşanan iki ölümcül kazadan sonra, ayında gerekli izinleri alarak uçuşlara devam edeceği duyuruldu.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 16:13
Boeing: 737 MAX uçaklar Ağustos’ta seferlere başlayabilecek

International Business Times'ın haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) yetkkilileri Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'na 737 MAX tipi uçakların uçuşlara başlama planlarının Temmuz ayının sonunda belirli olacağını açıkladılar ancak yerel havayolu şirketleri uçuşlara Ağustos ayı sonrasında başlayacaklar.

Daha önce Boeing CEO'su Dennis Muilenburg, firmanın 737 MAx tipi uçakların uzun vadeli üretim planlarının değişmediğini ve kamunun güvenini yeniden kazanmak için çalıştıklarını belirtti.

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Boeing: 737 MAX uçaklar Ağustos’ta seferlere başlayabilecek
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