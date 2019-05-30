Bu kez işçi kıyımı İzmit belediye başkanından

CHP'li belediyelerde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yaşanan işçi kıyımı kervanına İzmit belediyesi de katıldı. Seçim öncesi verdikleri sözleri unutan ve belediye başkanlığı koltuğuna oturur oturmaz işçi kıyımı ve sürgününe başlayan CHP'li belediyeler arasındaki yerini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de aldı. İşçi kıyımını AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek Meclis Genel Kurulu gündemine taşıdı. Zeybek, CHP'li diğer belediyelerde olduğu gibi İzmit Belediyesi'nde de işçi ve memur kıyımı yapıldığını belirtti.







YASAL GEREKÇE YOK

Zeybek, şöyle konuştu: "Başkan yardımcılarından müdür ve amirlere kadar büyük bir kesim ilçenin en ücra köşelerine sürgün edildi. 10 işçi, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden, tamamen kanunsuz bir şekilde işten atıldı. Oysa Fatma Hanım, seçim öncesi miting alanlarında 'Herkesin başkanı olacağım, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağım, işçiler bana güvensin. Kul ve yetim hakkından korkarız, vicdansız değiliz' diyordu. İnsanlar bayram öncesi kapı önüne koyuldu. Bu vicdansızlığı Meclis'in ve halkın takdirine sunuyorum."

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