Çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları ne kadar oldu? 30 Mayıs 2019 altın fiyatları

Altın ilk kullanılmaya başlandığından günümüze kadar her zaman önemli oldu. Altının birçok kullanım şekli varken vatandaşların en sık kullandığı kısım; yastık altında yatırım ve gelenek göreneklerimizden biri olan düğün ve nişan gibi etkinliklerde hediye olarak altın takmaktır. Bunların sağlanabilmesi için de altın fiyatlarından değişim ve dengenin iyi bilinmesi gerekir. Ciddi bir kitlesi bulunan ve yüksek bir öneme sahip olan altın fiyatları her gün güncelleniyor. İşte son dakika altın fiyatları..