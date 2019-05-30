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Çinli havayollarından Havalimanı'na büyük ilgi

Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden biri olan , Pekin'den sonra Wuhan kentinden de uçuşlarına başladı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 12:20
Çinli havayollarından İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi

Wuhan'dan Türkiye saati ile 10:54'de havalanan CZ8341 sefer sayılı China Southern Havayoları'na ait Boeing 787-9 Dreamliner uçağı saat 20.10'a İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

YOLCULAR HAVALİMANINDA ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Yolcular havalimanında çiçeklerle karşılandığı bu seferle birlikte Çin'den İstanbul Havalimanı'na 6 noktadan uçuşlar düzenlenmeye başladı. Çin'den diğer havayolu şirketleri de turist sayısından pay kapmak adına Türkiye'ye sefer düzenleyecek. Çengdu'dan Sichuan Havayolları haftada üç gün İstanbul'a 30 Nisan'dan itibaren uçuşlara başlarken, Lucky Air de ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin başkenti ve en büyük şehri Kunming'den Temmuz ayından itibaren uçması bekleniyor. THY ise Çin'de Pekin, Şanghay, Guangzhou ve Hong Kong'a uçarken 8 noktaya daha uçmak için çalışmalar yapıyor.

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Çinli havayollarından İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi
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