İş Bankası’ndan çocuklara 12 yılda 14 milyon kitap

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE İş Bankası'nın 2007-2008 eğitim öğretim yılında başlattığı "Karneni Göster, Kitabını Al" kampanyasını, bu yıl 12. kez gerçekleştiriyor. İş Bankası'nın bu yılki karne hediyesi, Anna Swell tarafından 1878'de kaleme alınan ve bir dünya klasiği olan 'Siyah İnci', 1 milyon öğrenciye hediye edilecek. Kampanyada, Siyah İnci ile birlikte çocuklara armağan olarak 12 yılda 14 milyon kitap verilmiş olacak. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, her yıl olduğu gibi kitapların bu yıl da İş Bankası şubelerinden verileceğini söyledi. Bali, görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırdıkları kitapları okullarına göndereceklerini kaydetti.