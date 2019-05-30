Katılım bankacılığında büyüme sürüyor 2025 hedefi %15

BUGÜN NELER OLDU

Bankacılık sektöründe 2002 yılında yüzde 1.9 olan payını, 2018'te yüzde 5.3'e çıkaran katılım bankacılığı büyümeyi sürdürüyor. 2018'de sektöre ilişkin tüm rasyolarda konvansiyonel bankacılığın üstünde büyüme sergileyen katılım bankacılığı, bu yılın ilk çeyreğinde de aynı performansı sergiledi.Geçen yıl genelinde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü yüzde 18.7 artışla 3 trilyon 867 milyar lirayı aştı. Katılım bankacılığı da yüzde 29 yükselişle 207 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı.Sektörün toplam finansman hacmi yüzde 14.9 artarak 2 trilyon 465 milyar TL olurken, katılım bankacılığı yüzde 16.7 genişlemeyle 125 milyar TL'lik finansman hacmine ulaştı. Bankalarda toplanan fonlar yüzde 19.3 artarak 2 trilyon 51 milyar TL olurken, katılım bankacılığı yüzde 30.3 artışla 137 milyar TL fon topladı.Bankacılık sektörünün öz kaynakları yüzde 17.5 büyüyerek 422 milyar liraya, katılım bankacılığı öz kaynakları ise yüzde 23.1 büyüyerek 16.8 milyar liraya ulaştı. Katılım bankacılığının bankacılık sektörü içinden aldığı pay yıl sonu itibarıyla yüzde 5.3 oldu. 2019'da faaliyete geçen Emlak Katılım Bankası ile sektörde faaliyet gösteren banka sayısı 6'ya ulaştı.Katılım bankaları, bu yılın ilk çeyreğinde de hızlı büyümeye devam etti. Sistemin toplam aktifleri ilk çeyrekte, 2018 sonuna göre yüzde 10.8 artarak 229.2 milyar liraya, öz kaynakları yüzde 11.6 artarak 18.7 milyar liraya çıktı. Katılım bankalarının kullandırdığı finansman 123.7 milyar TL olurken, sektörün kredileri içindeki payı yüzde 4.6 oldu. Nisan sonu itibarıyla ise, finansman hacmi 143.1 milyar liraya, toplanan fonlar 166.5 milyar liraya çıktı. Sektörün KOBİ finansmanı içerisindeki payının yüzde 6.3 seviyesinde olması katılım bankalarının KOBİ'lerin fon kaynaklarına ulaşmalarında önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor.Katılım bankalarının topladıkları fonlar, sektörün toplam mevduatı içinde Aralık 2002'de yüzde 2.3 paya sahip iken, söz konusu oran Mart 2019 döneminde yüzde 7.1'e yükseldi. Aynı dönemde toplam öz kaynakların payı yüzde 1.6'dan 4.3'e yükseldi. Sermaye yeterliliği rasyosu ise Mart 2019 itibarıyla yüzde 15.5 seviyesinde olup güçlü seyrini korudu.Türkiye'de 2010-2018 yılları içerisinde yurtiçinde 65.3 milyar liralık, yurtdışında ise 10.3 milyar dolarlık sukuk ihracı gerçekleştirildi. Yurtiçindeki ihraçların 36 milyar liralık kısmını katılım bankaları, 29.3 milyar liralık kısmını ise Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekleştirdi. Yurtdışındaki ihraçların ise 6 milyar dolarını Hazine, 4.3 milyar dolarını da katılım bankaları yaptı.11.Kalkınma Planı kapsamında sektörün dijitalleşme ve finansal tabana yayılma konularına odaklanılması öngörülüyor. BDDK'nın hesap açılış işlemlerinde aranan ıslak imza zorunluluğunu kaldırması, katılım bankaları açısından da özellikle yurtdışı kaynaklı hesap açılışları üzerinde olumlu etki göstermesi bekleniyor. Katılım bankalarının yurtdışı kıymetli maden borsalarındaki işlemlerinin yurtiçi piyasalara alınması konusunda da çalışma başlatıldı.Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi çalışmasında, yeni oyuncuların da katılım bankacılığı sistemine dahil olması ile sistemin aktif büyüklüğünün 2025'te bankacılık sektöründe yüzde 15'lik paya ulaşması hedefleniyor. Tarihsel gelişim oranının üzerinde gerçekleşmesi öngörülen bu büyüme için ürün çeşitliliği ve gelişimi ile hizmet kalitesi artırılacak. İstanbul'un önde gelen bir finas merkezi olmasına da katkıda bulunulacak.Katılım bankalarının finansal krizlere daha dayanıklı olduğunun görülmesiyle dünyada olduğu gibi ülkemizde de sektörün gelişimi 2008 ekonomik krizinden sonra hız kazandı. Katılım bankacılığı, yatırım faaliyetleri alanında süregelen alacaklı borçlu ilişkisi yerine, varlığa dayalı işlem yapması ve daha çok risk paylaşımına yönelik ortaklık ruhunu gözetmesi nedeniyle, sistemin algısı olumlu yönde etkilendi.Sektörün önümüzdeki dönemlerde de sürdürülebilir gelişme göstermesi adına atılan yapısal adımlar önem taşıyor. Bu doğrultuda, Merkezi Danışma Kurulu kuruldu, yasal altyapı güçlendirildi, birçok üniversitede akademik bölümler ve araştırma merkezleri açıldı. Katılım bankaları nezdindeki danışma kurullarının yasal altyapı çalışmaları da başladı. Tebliğ taslağı ile katılım bankalarının faizsiz finans prensiplerine uyum süreçleri, ilk olarak yasal ve kurumsal bir yapıya kavuşacak.