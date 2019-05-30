Kiğılı Oktay Kaynarca özel koleksiyonu yaptı

BUGÜN NELER OLDU

KIĞILI, 'In Touch' temasıyla 2019 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansmanla tanıttı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın da dahil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu. Kiğılı CEO'su Hilal Suerdem, "Kiğılı şıklığını Oktay Kaynarca'nın tarzıyla ortak paydada buluşturan bu koleksiyon, Kiğılı'nın son yıllarda yaşadığı moda ve stil odaklı dönüşümü de en güzel şekilde gözler önüne seriyor. Dünyaya ve değişime ayak uydurup yenilenmeye ve bunu yansıtmaya hızla devam edeceğiz" dedi.