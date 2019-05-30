Pakistan’da dolara karşı fetva verildi

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Pakistandolara karşı fetva yayımladı. Pakistan Başbakanı Imran Khan, ödemelerdeki dengesizliklerle karşı karşıya kalınca dolara karşı bir 'ahlaki ikna' kampanyası başlattı. Pakistan'daki dini alimlerin 'büyük günah' olarak ilan ettiği kampanya, dolar alımlarındaki spekülatif artış üzerine Başbakan Khan'ın ödemeler dengesindeki krizle mücadele etme kararı sonrası başlatıldı.İslamabad'ın IMF'den 6 milyar dolarlık kurtarma paketi isteyeceğini açıklaması üzerine günlük volatiliteden yüksek kâr etmek isteyen tüccarların dolar alımını artırması nedeniyle Pakistanlılar hâlâ devam eden devalüasyondan dolayı sıkıntılı günler yaşıyor. Pakistan Ulema Konsey'i Başkanı Maulana Tahir Ashrafi, "İnsanların daha fazla dolar biriktirip bir kaosa neden olmasını önlemek için bir fetva yayınladık" dedi.