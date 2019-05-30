Yeni bir banka kuruluyor

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Türkiye, kamu ve özel sektör eliyle 2023 projeleri için yaklaşık 400 milyar liralık yatırım hedeflerken, kamu ve yatırım bankacılığı da güçleniyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Golden Global Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verirken, Türkiye'deki kalkınma ve yatırım banka sayısı 14'e çıktı.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verdi. Türkiye'de 150 milyon lira sermaye ile kurulan Golden Global Yatırım Bankası, kalkınma ve yatırım bankası olarak faaliyet gösterecek.BDDK, 5 ortaklı kalkınma ve yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Söz konusu bankanın kurucu ortakları ise Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın olarak yer aldı. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan BDDK kararında şöyle denildi:"Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Emir Kaya, Salih Berberoğlu, Recep Kaba, Ahmet Dağlı ve Mustafa Akın tarafından Türkiye'de Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. unvanlı 150 milyon Türk Lirası sermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."Yatırım bankacılığı devlet ya da kamu şirketlerine uzun vadeli kredi sağlayarak, ticari faaliyetlerini sürdürmelerini sağlıyor. Kredi sağlamak için ise yatırım bankası menkul kıymet ihraç ederek kaynak oluşturuyor.