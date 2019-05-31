Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarları devam ediyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde 6 bin kişinin katıldığı iftarda konuşan Keskin, belediye tarafından kurulan gönül sofralarına katılan vatandaşlara teşekkür etti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimi'ne değinen Keskin, "Seçimlerden yeni çıkmış olmamızdan dolayı bu kardeşinize ve evladınıza gösterdiğiniz teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. Herkesin tabi ki bize oy vermesi mümkün değil. Bizi tercih eden veya etmeyen tüm hemşehrilerime teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Sultanbeyli'de ve Mehmet Akif Mahallesi'ne hizmetlerin artarak devam edeceğini aktaran Keskin, ilçede halkının en önemli sorunu olan mülkiyet konusundaki çalışmaları anlattı.

Bu konuyla ilgili TBMM'den iki özel yasa çıkarttıklarını hatırlatan Keskin, "Sultanbeyli'nin dışarıda olan bütün hisselerini belediye olarak uhdemize almış olduk. Bugün itibarıyla yüzyılı aşan hisseli parsellerle ilgili konuda artık askıda olmayan hiçbir parselimiz kalmadı. Bütün parsellerimizi askıya çıkarmış olduk. 1561 mahallemizi ilgilendiren tüm parsellerimiz askıda. Daha önce, askıdan inen tapu işlemleri biten 1418 mahallemize tapularını dağıtmaya devam ediyoruz. Bu sorunun aşılmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük desteği oldu. Başbakanlığında ve Meclis Başkanlığında desteği olan Binali Yıldırım'a da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine de değinen Keskin, şunları söyledi:

"31 mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ederim. Çünkü Sultanbeyli, büyükşehir belediye başkan adayımıza en fazla desteği vermiş oldu. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Biz de kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. İnşallah 23 Haziran'da, sizlerden daha büyük destek bekliyoruz. Bakanlığı, Başbakanlığı ve Meclis Başkanlığında ülkemize çok büyük hizmetleri geçen Binali Yıldırım, 23 Haziran'da sizlerin desteğiyle seçilecektir."