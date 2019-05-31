Argela’nın telekom ağına ödül geldi

BUGÜN NELER OLDU

Türk Telekom iştiraki Argela, gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri alanında uluslararası arenada ses getiren yeni bir başarıya daha imza attı. Argela'nın da proje ortakları arasında bulunduğu, Avrupa Birliği (AB) destekli Celtic-Next Araştırma Programı kapsamında hayata geçirilen SIGMONA projesi, EUREKA Global Innovation Summit'te Eureka İnovasyon Ödülü'nü aldı. Proje, SDN (Yazılım Tanımlı Ağ) ve NFV (Ağ İşlev Sanallaştırma) teknolojilerinin 4G (LTE) ağında kullanılmasını araştırarak; haberleşme ağının ve üzerindeki işlevlerin yazılım tabanlı hale getirilerek sanallaştırılmasını ve ağ kurulum maliyetlerinin azalmasını ve ağ yönetiminin kolaylaşmasını hedefliyor. Ağ çözümleri üreticiden bağımsız hale gelirken ağ kaynakları da merkezi ve dinamik olarak yönetilebiliyor. Bu sayede gelişmiş güvenlik çözümlerinin de önü açılıyor. Argela koordinatör ve ortak olarak yer aldığı bu projede, işin teknik aşamalarında etkin rol alıyor, Ar-Ge çalışmaları yaparak yeni ürünler ve çözümler geliştiriyor ve var olanlara yenilikçi özellikler katıyor.Argela Ar-Ge Direktörü Dr. Burak Görkemli,"SIGMONA Projesi, geleceğin 5G teknolojilerinde etkin rol oynayacak yazılım tanımlı ağ ve ağ işlev sanallaştırma özelliklerinin, bugünün LTE şebekelerine de başarıyla entegre edilebileceğini ortaya koydu. Bu sonuç, telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren şirketlerin ağ verimliliğini ve performansını en üst düzeye çıkartmalarını sağlarken, 5G'ye de hazırlanmalarına imkân vermesi açısından önemli" ifadelerini kullandı.AVRUPA'DAKI Ar-Ge şirketleri EUREKA ve Celtic- Next'te projeleriyle yarışıyor. Ar-Ge şirketlerinin proje bazlı katılabildiği Celtic-Next Araştırma Programı kapsamında, sunulan ortaklı proje önerileri kabul edildiğinde her ortak şirket kendi ülkesindeki destek programlarına başvurarak Ar-Ge fonlarından yararlanıyor. SIGMONA projesi de bu kapsamda TÜBİTAK 1509 programı kapsamında destekleniyor.