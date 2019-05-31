E-ticaret sitelerinin gözü babalar günü’nde

BUGÜN NELER OLDU

E-ticaret siteleri, Babalar Günü hediyesi vesilesiyle online alışverişi seçen tüketicilerin yüzünü güldürmek için kolları sıvadı. Babalar Günü dolayısıyla alınacak hediyeler, babaların yanı sıra online alışveriş sitelerinin de hediye seçiminde kararsız kalan tüketicilerin de yüzünü güldürecek.Babalar Günü dolayısıyla hediye almaya fırsat bulamayanların, son dakikacıların, çeşitlilik arayanların tercihi yine e-ticaret olacak. Hazırlanan kampanyalar, tüketiciye sunulacak cazip fiyat avantajları, ürün çeşitlilikleri ile e-ticaret siteleri, tüketicinin de hediye derdine derman olacak. Babalar Günü'nde e-ticaret siteleri satışlarını ortalama yüzde 70 artınmayı planlarken, şirketler online alışverişin rahatlığını sunarak hem çocukların hayatını kolaylaştıracak hem de babaları da hediyesiz bırakmayacak. Babalara internet siteleri üzerinden en çok teknolojik ürünler satın alınıryor. Bunu kozmetik ve tekstil takip ediyor. Oyun konsolları, drone'lar, tabletler yani teknolojik oyuncaklar en fazla hediye olarak tercih edilen ürünler. Bunun yanı sıra giyilebilir teknoloji ürünlerine olan rağbet de her geçen yıl artıyor. Perakendeciler akıllı saat ve bileklik modellerinin sıklıkla babalara hediye olarak tercih edilmeye başlandığını belirtiyor.Gittigidiyor.com verilerine göre Anneler Günü için yapılan alışverişlerin hacmi ile Babalar Günü için yapılan alışveriş hacmi kıyaslandığında, Anneler Günü alışveriş hacmi yüzde 9 daha fazla. Ancak iş sepet ortalamasına geldiğinde işler değişiyor. Anneler Günü'nde alışveriş hacmi daha yüksek olurken Babalar Günü sepet tutarı Anneler Günü'ne kıyasla daha yüksek. Bu da babalara pahada ağır hediyeler alındığını gösteriyor.