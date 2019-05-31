Emekli ikramiyeleri bugün ödeniyor

BUGÜN NELER OLDU

Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere de hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Emekli ya da ölüm aylığı yeni bağlananlar da ödemeden yararlanacak. ikramiye, 31 Mayıs itibarıyla SGK'dan emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlara da para ödenecek. Bayram ikramiyeleri için hak sahiplerine toplam 10.7 milyar TL yatırılacak.Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara ise asgari 500 lira ödeme yapılacak. Çalışmayıp dul aylığı alanların hesaplarına da 750'şer lira yatırılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak. ANKARA