Japonya'nın İran'dan petrol ithalatı nisanda yüzde 51 düştü

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının yayımladığı verilere göre, Japonya'nın İran'dan ham petrol ithalatı nisanda mart ayına göre yarı yarıya azaldı.

Japonya, İran'dan mart ayında günlük 292 bin 648 varil ham petrol ithal ederken nisan ayına gelindiğinde bu rakam 141 bin 712 varile geriledi. Buna göre, Japonya'nın İran'dan ham petrol sevkiyatı nisanda bir önceki aya göre yüzde 51 azaldı. Japonya'nın petrol ithalatının yüzde 88'i Orta Doğu'dan Japonya, nisanda yaptığı günlük 3 milyon 55 bin 897 varil ham petrol ithalatının yüzde 88'ini Orta Doğu bölgesinden temin etti.

Tokyo'nun bölgede en çok petrol ithal ettiği ülke ise günlük 1 milyon 72 bin varille Suudi Arabistan olurken onu günlük 718 bin 871 varil ile Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Japonya, nisan ayında ithal ettiği 3 milyon 55 bin 897 varil ham petrolün yüzde 5,6'sını da Rusya'dan aldı.

Nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a yönelik tek taraflı yaptırımları yeniden uygulamaya koyan ABD, geçen yıl kasım ayında Japonya'nın da aralarında olduğu 8 ülkeyi İran'a petrol yaptırımlarından 6 ay süreyle muaf tutmuştu. Washington yönetiminin 2 Mayıs itibarıyla muafiyetleri kaldırması sebebiyle Japonya'nın mayısta İran'dan petrol sevkiyatlarını tamamen durdurduğu ifade ediliyor.