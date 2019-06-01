10 yılın en düşük dış ticaret açığı

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomıde devam eden dengelenme süreci, dış ticaret açığına da yansıdı. TÜİK verilerine göre nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 4.6 artarak 14 milyar 480 milyon dolar, ithalat yüzde 15.1 azalarak 17 milyar 462 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 55.6 azalarak 2 milyar 982 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 4 ayında ihracat 56 milyar 705 milyon dolar, ithalat 66 milyar 482 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Böylece dış ticarette 9 milyar 777 milyon dolarla son 10 yılın en düşük 4 aylık açığı verilmiş oldu. Ülke grupları bazında bakıldığında, ocak-nisan döneminde 28 üyeli Avrupa Birliği'ne 28.2 milyar dolarlık ihracata karşın 22.1 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu da Avrupa Birliği ülkelerine 6.1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verildiğini ortaya koydu. Almanya, 1 milyar 243 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. İthalatta ise ilk sırayı 1 milyar 861 milyon dolarla Rusya aldı.