Çiftçiye Ramazan Bayramı müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 ürünü pamuk ve yağlı tohumlar fark destek ödemelerine ilişkin, "Toplamda 3 milyar TL ödeme yapmamız gerekiyor, 170 bin çiftçimize bugün (dün) 2 milyar TL'si ödemiş olacağız" dedi.Pamuk, ayçiçeği, soya, aspir ve kanoladan oluşan yağlı tohumlu bitkiler destek ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını duyuran Pakdemirli, şunları kaydetti:"Bugün (dün) akşam 19.00'dan itibaren üreticimizin, çiftçimizin hesabına geçmeye başlayacak. Bu sene ilk defa şunu yaptık. İcmalleri tamamlanmış illerimiz ve birtakım imkânlar çerçevesinde bazı illeri dışarıda bırakmamız gerekiyordu. Türkiye'deki illerimizi bu işin içine alabilmek için imkânlar çerçevesinde yaklaşık yüzde 70 herkese ödeme yapıyoruz. Bugün itibarıyla çiftçimizin hesabına saat 19.00'dan sonra yüzde 70'lik yağlı tohum destek fark ödemeleri geçmiş olacak. Toplam 3 milyar TL ödememiz gerekiyor, 170 bin çiftçiye 2 milyar TL'sini yani yaklaşık yüzde 70'ini ödemiş olacağız."