Hanehalkının borcu yüksek değil

BUGÜN NELER OLDU

Dolardaki bir kuruş artışta bile felaket tellallığı yaparak kur zararını hesaplayanlara ve 'vatandaş borç batağında' iddiaları ile panik havası yaymaya çalışanları Merkez Bankası'ndan tokat gibi cevap geldi. Banka tarafından dün yayınlanan Finansal İstikrar Raporu'nda gerek hane halkının gerekse reel kesimin borçluluğunun düşük olduğuna dikkat çekildi. Raporda, 2018 yılı sonunda yüzde 14.8 olan Türkiye'nin hane halkı borçluluğunun gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 39'un oldukça altında olmasının finansal istikrarı desteklediğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca 2018 yılı boyunca azalan reel sektör yabancı para açık pozisyonunun, 2019'un ilk çeyreğinde bu eğilimini koruduğu belirtilerek, "2018 yılı martında 221 milyar dolar olan açık pozisyon tutarı 2019 şubat ayı itibarıyla 197 milyar dolar olarak gerçekleşti" denildi. Raporda bankacılık sektörünün de karşı dayanıklılığını koruduğu belirtildi. Rapora bir giriş yazan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, reel sektörün açık pozisyonunun kademeli olarak gerilemeye devam ettiğine dikkat çekti.