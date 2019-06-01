İhracatla büyümeye dönüş

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, eylülde açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde dengelenme sürecine giren ekonomide, yılın ilk çeyreğinde yaşanan daralmaya rağmen, 2018'in son çeyreğinde girilen teknik resesyondan çıkıldı. Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 2.6 daraldı.2018'in son çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak iki çeyrek üst üste daralarak teknik resesyona giren Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde ise geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1.3 büyüyerek teknik resesyondan çıkmış oldu. Ekonominin tekrar büyüme patikasına dönmesinde ihracat performansı etkili oldu. İlk çeyrekte yüzde 9.5 artan ihracatın büyümeye katkısı 2.10 puan, yüzde 28.8 azalan ithalatın katkısı ise 7.31 puan olarak gerçekleşti. Dış ticaretin büyümeye toplam katkısı 9.4 puan oldu.Makine ve teçhizat yatırımlarındaki daralmasının hız kesmesi, toparlanmanın en önemli sinyallerinden birini oluşturdu. Sanayicinin yatırım iştahının en önemli göstergesi olan ve geçen yılın son çeyreğinde yüzde 25.8 daralan makine ve teçhizat yatırımlarında, bu yılın ilk çeyreğindeki küçülme yüzde 11.3'e indi. Vatandaşın tüketimi ilk çeyrekte yüzde 4.7 azalırken büyümeyi 2.9 puan aşağı çekti.Üretim tarafında ise yüzde 2.5 artan tarım sektörü büyümeye 0.07 puanlık pozitif katkı yaptı. Sanayide geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6.4 olan daralma, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 4.3'e indi. Turizm, ticaret, ulaştırma gibi sektörleri içeren hizmetlerde daralma yüzde 4 oldu. Fakat son dönemde güçlenen turizm sektörünün, ikinci ve üçüncü çeyrekte büyümeyi yukarı çekmesi bekleniyor.EKONOMİ yönetiminin aldığı kararlar ve ABD ile ilişkilere yönelik iyimser beklentilerle Türkiye piyasaları pozitif ayrışmaya dün de devam etti. 5.85 TL'nin altına inen dolar 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. 5 yıllık CDS'ler de 487 dolara düştü. 2 yıllık tahvillerin faizi de dün yarım puandan fazla düşerek yüzde 24.97'ye indi.İŞ Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, teknik resesyondan çıkıldığı belirtirken, Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı, "Ekonomi üçüncü çeyrekten itibaren büyüme oranlarına geri dönecek" dedi. Manulife Asset Management Kıdemli Gelişen piyasalar Analisti Richard Segal, "İhtiyatlı iyimser davranabiliriz" mesajı verdi. Oanda Kıdemli Piyasa Analisti Craig Erlam da "İkinci çeyrek için de iyimseriz" diye konuştu.İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, çeyreklik bazda büyümeye geçildiğine dikkat çekerek, "İkinci çeyreğe etki edecek öncü göstergeler de yeniden canlanmanın başladığına işaret ediyor" dedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Yüzde 2.6'nın ekonomik daralmanın en dip noktası olduğunu düşünüyor ve bundan sonra ivmenin büyümeye döneceğine inanıyoruz" diye konuştu