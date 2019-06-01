İş dünyası sordu, Albayrak yanıtladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın ilk yerli ve milli ekonomi kanalı aPara yeni bir projeye başladı. Ayda bir kez düzenlenecek 'Paranın Sohbetleri' etkinliği, iş dünyası, bankacılar, ekonomistler, turizmcileri bir araya getirecek.Etkinliğin ilk konuğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. İstanbul'da basına kapalı gerçekleşen etkinlikte Albayrak, iş dünyasının merak ettiği ve gündeme dair sorularına samimi bir şekilde yanıt verdi. Katılımcılara makro ekonomiyle ilgili soruların yöneltildiği interaktif etkinliğe, Ferit Şahenk, Ahmet Nazif Zorlu, Cemal Kalyoncu, Fuat Tosyalı, Nihat Özdemir, Hamdi Akın, Murat Özyeğin, Serhat Çeçen, Sani Şener, Mehmet Ali Akben, Muhiddin Gülal, Hüseyin Aydın, Adnan Bali, Osman Arslan, Abdi Serdar Üstünsalih, Hakan Ateş, Nezih Barut, Mehmet Büyükekşi, Mesut Toprak, Ziya Yılmaz, Alpaslan Baki Ertekin'in de aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı. aPara bir sonraki 'Paranın Sohbetleri' etkinliğini 28 Haziran'da yapacak. Etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak.