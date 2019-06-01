Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı

Altın fiyatları bayram öncesinde yine en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Haziran ayının ilk gününden son dakika altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı merak edildi. Evlenecekler, çeyiz ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altının fiyatlarını araştırmaya başladı. Kapalıçarşı'da altın almak isteyenler güncel rakamları sorguluyor. Altını özel kılan bir diğer önemli özelliği de şeklinin yıllar geçse de bozulmadan kalabilmesidir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca altın; bozuk para, külçe, takı hallerinde de kullanılmaktadır. İşte 1 Haziran canlı çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Haberimizin devamında altın fiyatlarını bulabilirsiniz…