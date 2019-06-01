Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı

Son Dakika | bugün ne kadar oldu? 1 Haziran Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı

hakkında son dakika araştırmalar devam ediyor... Piyasalarda yaşanan değişimler sonucunda 1 Haziran Cumartesi güncel altın fiyatları konusunda en detaylı bilgileri, anlık değişimleri haberimizde bulabilirsiniz. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Altın yatırımcısı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki canlı rakamları öğrenmek istiyor. Haziran ayının ilk altın fiyatları son dakika olarak paylaşıldı. Peki 1 Haziran ne kadar? Çeyrek, gram ve cumhuriyet, ata altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 1.6.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 1.6.2019 09:54
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı

bayram öncesinde yine en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Haziran ayının ilk gününden son dakika ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı merak edildi. Evlenecekler, çeyiz ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 1 Haziran çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altının fiyatlarını araştırmaya başladı. Kapalıçarşı'da altın almak isteyenler güncel rakamları sorguluyor. Altını özel kılan bir diğer önemli özelliği de şeklinin yıllar geçse de bozulmadan kalabilmesidir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca altın; bozuk para, külçe, takı hallerinde de kullanılmaktadır. İşte 1 Haziran canlı çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Haberimizin devamında altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 1 Haziran Gram, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN