Turist yağmuru

BUGÜN NELER OLDU

Buyıla pozitif bir başlangıç yapan turizm sektörü, nisanda da yeni bir rekora imza attı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı istatistiklere göre, nisanda gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 24 artarak 3.3 milyona yaklaştı. Böylece nisanda 2 milyon ortalamasına sıkışan turist sayısı, bu yıl 3 milyonun üstüne çıkarak psikolojik sınırı aştı. Nisanda doluluklarda da yeni bir rekora imza atıldı. Bu dönemde otel doluluk ortalaması yüzde 76'ya çıktı.Türkiye, yılın ilk 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.22 artışla 8.7 milyon turist ağırladı. Söz konusu dönemde Avrupa ülkeleri ilk 4 ayı büyümeyle kapattı. Ana kaynak pazarlarımız arasında yer alan Avrupa'da 4 ayda yüzde 23 büyüme yakalanırken, ilk 5 ülke sıralamasında Almanya liderliği elden bırakmadı. Ülkeden 803 bin 483 turist geldi. Rusya'dan gelen turist sayısı ise 4 aylık dönemde yüzde 35'i aşarak 710 bine çıktı. Gergin ilişkilere rağmen 4 aylık sürede ABD'den gelen turist sayısında da yüzde 36.79'luk artış yakalandı.Türkiye'nin sınır komşusu olan İran'dan gelen turist sayısı ise nisanda yüzde 35 geriledi. Bu gerilemenin ABD'nin İran'a uyguladığı ambargolardan kaynaklandığı aktaran turizmciler, "İran uçaklarının yakıt ikmali ile ilgili ambargo nedeniyle sıkıntı vardı. Ancak bu durum aşıldı. Bayramdan sonra yeniden artar" dedi.Doluluk ortalamasını değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, "Nisanda yüzde 76 doluluğa ulaştık. Bu artışta İstanbul'da iki Paskalya Bayramı'nın yanı sıra Ramazan ayı öncesinde tatil yapan Ortadoğulu turistler etken oldu. Mayısta doluluk artış hızı yavaşladı" dedi. İstanbul'da nisanda otel dolulukları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.1 artarak yüzde 85.5 oldu. Günlük satılan oda bedeli, yüzde 9 artarak 91.8 euro oldu. Antalya'da bu oran yüzde 1.9 azalarak yüzde 63.9 oldu.