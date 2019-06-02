Arefe Günü bankalar açık mı? 3 Haziran Pazartesi bankalar kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar resmi işlerini halletmek için sıraya giriyorlar. İşlerini son dakika halletmek zorunda kalan vatandaşlar için ise akıllarda kafa karışıklığı yaratan çeşitli konular var. Bu konulardan bir tanesi de Arefe Günü bankaların açık olup olmamasıyla ilgili konudur.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Kamu çalışanları için Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma günü ise tam gün izin verildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu.