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bankalar açık mı? 3 Haziran Pazartesi bankalar kaça kadar açık?

’ne sayılı saatler kala çeşitli işlerini halletmek isteyen vatandaşlar akıllarda bazı soru işaretleri kaldı. Bu soru işaretlerinden biri de Arefe Günü bankalar açık olacak mı? Arefe Günü bankalar açık olacaksa saat kaça kadar açık? gibi sorulardır. Ramazan Bayramı öncesi resmi işlerini halletmek isteyen vatandaşlar için kurumların açık olup olmaması önemli bir konudur. Buna göre; bizler de ? Arefe Günü bankalar açık ise kaça kadar açık? sorularının cevaplarını sizler için hazırladık. İşte 2019 Arefe Günü bankalar açık mı sorusunun cevabı..

Giriş Tarihi: 2.6.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 2.6.2019 12:01
Arefe Günü bankalar açık mı? 3 Haziran Pazartesi bankalar kaça kadar açık?

Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar resmi işlerini halletmek için sıraya giriyorlar. İşlerini son dakika halletmek zorunda kalan vatandaşlar için ise akıllarda kafa karışıklığı yaratan çeşitli konular var. Bu konulardan bir tanesi de Arefe Günü bankaların açık olup olmamasıyla ilgili konudur.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı dolayısıyla çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Kamu çalışanları için Pazartesi yarım gün, 7 Haziran Cuma günü ise tam gün izin verildi. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu.

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Arefe Günü bankalar açık mı? 3 Haziran Pazartesi bankalar kaça kadar açık?
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