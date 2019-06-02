İzmir’deki belediye 60 kişi çıkardı

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Hizmet-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, CHP adayının göreve geldiği Menderes Belediyesi'nde 60 işçinin iş akitlerinin sonlandırıldığını söyledi. Menderes Belediyesi'nden çıkarılan bir grup işçi, kendileriyle aynı durumda olan ve hasta babasıyla yatağa bağımlı dedesine bakarak zor şartlarda yaşayan arkadaşları Burcu Akyol'u evinde ziyaret etti. Ziyarette katılan Şimşek, 31 Mart seçimleri sonrası belediyelerden işçi çıkarma sıkıntılarının yaşandığını ifade etti.Menderes Belediyesi'nde de göreve gelen yeni yönetimin işçilere önce sendikalarından istifa etmeleri yönünde baskı yaptığını, daha sonra da haksız gerekçelerle işten çıkardığını söyleyen Gültekin, "Belediye yetkililerine işçilerin işe iadelerine ilişkin talepleri ilettik. İşsizlik maaşından da faydalanamayan bu arkadaşlarımız bayram öncesi beş kuruşsuz kalmış durumdalar" dedi. Menderes Belediyesi'nde CHP adayının göreve geldiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim öncesi "hiçbir işçi işinden edilmeyecek" sözünü verdiğini hatırlatan Şimşek, "Ama sözlerinin arkasında durmadılar. Samimiyetsiz bir tavır içinde olduklarını aslında bütün Türkiye görmüş oldu" diye konuştu.AKParti'den HDP ve CHP'ye geçen belediyelerin işçilere uyguladığı sendika baskısına bir tepki de Bem- Bir-Sen Başkanı Levent Uslu'dan geldi. Uslu, "Güler yüz dağıtarak gelip, zulüm ve baskı yapıyorlar" dedi. Uslu, Türkiye genelinde 7 bin civarında Bem- Bir-Sen üyesinin yıldırma operasyonları yoluyla sendikalarından istifa ettirildiğini dile getirdi. Uslu, " Her insanı kucaklayacağız vaadiyle gelenlerin geldiklerinde yaptıkları ilk icraat zulüm. Sadece 'bizden mi değil mi' ona bakıyorlar" dedi.