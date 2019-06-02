Yavuz temmuzda sondaja başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün Lüleburgaz'da TPAO'ya ait Çeşmekolu-2 sahasında kayagazı sondajı için ilk startı verdi, daha sonra da personel ile iftar yaptı. Dönmez, "Diyarbakır ve Siirt'te 3 sahadaki keşiflerimizdeki toplam yerinde rezerv 22.52 milyon varil. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlamış olacağız. 2019'da da çatlatma operasyonlarımız sürecek" dedi.Bakan Dönmez, Diyarbakır'da Gözalan ve Batı Bostanpınar, Trakya'da ise Çeşmekolu kuyularında çatlatma operasyonu planladıklarını ifade etti. Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'de Finike-1 kuyusunda sondaja planlandığı gibi devam ettiğini, 2 bin 338 metre deniz derinliğinde gerçekleşen sondaj faaliyetinin 100 günün üzerinde sürmesini planladıklarını kaydetti. Fatih'in kardeşi olan Yavuz'un temmuzda sondaja hazır duruma geleceğini belirten Dönmez, "Böylece Doğu Akdeniz'de bayrağımız iki dev, Fatih ve Yavuz tarafından dalgalandırılacak" dedi.