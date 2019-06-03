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8.5 santimetrelik bisikletle şov yaptı

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019
8.5 santimetrelik bisikletle şov yaptı
Rusya'dan İstanbul'a bir günlük ziyaretle gelen Rus turist, ürettiği çeşitli ebatlardaki bisikletleriyle herkesi şaşırttı. Sergey Daskevshig'in, Taksim Meydanı'nda sergilediği 25, 19, 11.5, 9.5 ve 8.5 santim uzunluğundaki bisikletler büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar ve turistler bisiklete binip sürmeye çalıştı ancak başarılı olmakta zorlandı. Bunun üzerine Sergey, kendi ürettiği bisiklete binerek vatandaşlardan ilgi topladı. Sergey'in bisikleti sürdüğü anlar, bazı vatandaşlar tarafından kaydedildi.
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8.5 santimetrelik bisikletle şov yaptı
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