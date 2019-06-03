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Godiva dört ülkedeki operasyonlarının satışını tamamladı

bünyesinde bulunan Godiva, global 5 kat büyüme stratejisi doğrultusunda daha önce MBK Partners’la başlattığı anlaşma sürecini tamamladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019 17:55
Godiva dört ülkedeki operasyonlarının satışını tamamladı

Yıldız Holding açıklamasına göre, Yıldız Holding bünyesinde bulunan Godiva, daha önce MBK Partners'la başlattığı anlaşma sürecini tamamladı. Bu anlaşmayla Yıldız Holding, Godiva'nın Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda'da pazar geliştirme haklarını MBK Partners'a devretti.

Godiva'nın global 5 kat büyüme stratejisinin bir parçası olarak, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonları ile Yeni Zelanda'da pazar geliştirme hakları da MBK Partners'a devredildi.

Godiva, marka sahipliğinden doğan fikri mülkiyet hakkını, tüm global pazarlarda elinde tutmaya devam ederken, bu anlaşmayla birlikte markanın kullanım hakkını sadece bu dört ülke operasyonlarını kapsayacak şekilde süresiz olarak MBK Partners'a sağlamış oldu.

Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.

Godiva, MBK Partners'la varılan anlaşma dışında kalan 100'ü aşkın pazarın sahibi olmaya ve Brüksel'de bulunan Ar-Ge merkezini elinde tutmaya devam edecek. Godiva, ürünlerini Belçika'daki tesisten ve Yıldız Holding bünyesinde bulunan ABD ve İstanbul'daki fabrikalarından temin etmeyi sürdürecek.

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Godiva dört ülkedeki operasyonlarının satışını tamamladı
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