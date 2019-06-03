Turizmci 2019’da rekor bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

AlternatifTurizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca, turist rakamlarındaki artışın yatırımcıları cesaretlendirdiğini belirterek, "2019'da oteller tamamen doldu. 2020 bağlantıları yapılmaya başlandı" dedi. Özellikle Ramazan Bayramı tatilinin açıklanmasının iç pazarda da ciddi bir hareketliliğe neden olduğunu anlatan Karaca, dış pazarda ise belirli bir artışın baştan beri öngörüldüğünü dile getirdi. Daha önce direkt uçuşların olmadığı farklı destinasyonlardan Antalya'ya tarifeli uçaklar konulmasının da bu yılki hareketlilikte önemli bir etken olduğuna dikkati çeken Karaca, Orta Doğu başta olmak üzere bazı pazarların önünün açıldığını vurguladı.