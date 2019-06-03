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'de 'Altın çağ'! 2020 yılında...

Turizmde altın çağını yaşayan Türkiye, gelecek yıllara odaklandı. Turist rakamlarındaki artışın hızlanmasıyla birlikte sektör, şimdiden 2020 rezervasyonlarını almaya başladı. Haberler ise sevindirici; gelecek yıl için de yerler hızla tükeniyor.

Giriş Tarihi: 3.6.2019 15:21 Güncelleme Tarihi: 3.6.2019 15:22
Turizm'de 'Altın çağ'! 2020 yılında...

Alternatif Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca "Amacımız Türkiye'ye fazla turist gelmesi. Ve tabii ki daha fazla harcama yapması. Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye'nin cari açığının kapanmasında turizm daha da önemli bir hâle gelecek. Bu yıl ciddi bir artışla devam ediyoruz. 2014'teki rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Sadece Antalya'da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz. Turist rakamlarındaki bu artış, turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu.

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Turizm'de 'Altın çağ'! 2020 yılında...
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