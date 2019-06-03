Turizm'de 'Altın çağ'! 2020 yılında...

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Cem Karaca "Amacımız Türkiye'ye fazla turist gelmesi. Ve tabii ki daha fazla harcama yapması. Bu hedefe orta vadede ulaşabilirsek, Türkiye'nin cari açığının kapanmasında turizm daha da önemli bir hâle gelecek. Bu yıl ciddi bir artışla devam ediyoruz. 2014'teki rekorun kırılacağını düşünüyoruz. Sadece Antalya'da 15 milyon turist ağırlanmasını bekliyoruz. Turist rakamlarındaki bu artış, turizm yatırımcılarını da cesaretlendiriyor. 2019 yılında oteller tamamen doldu.