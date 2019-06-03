Ziraat 1 günde 5.2 milyon emekliye ödeme yaptı

BUGÜN NELER OLDU

Emekliikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesinde 31 Mayıs Cuma günü ödendi. Türkiye'deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40'ına hizmet veren Ziraat Bankası, bu süreçte 1 günde 5.2 milyon emekliye 5 milyar TL'den fazla ödeme yaptı. Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Devletimizin emeklilere sunduğu güzel bir imkân olarak devam eden bayram öncesi ikramiyelerinin ilkinin ödemesine cuma gününden itibaren başladık. Önceki ikramiyelerden farklı olarak tüm emekli gruplarının hesaplarına aynı zamanda ikramiyeleri yatırıldı. Bayramdan önceki hafta sonunda ikramiyelerini çekip alışverişte kullanmak noktasında emeklilerimizin cuma günü yoğun talepleri oldu. Tüm ödeme kanallarının efektif kullanımı, çalışma arkadaşlarımızın ekstra özverileri ile başarılı bir çalışma sürdürüldü. Gün sonunda yüzde 99 erişilebilirlik düzeyini yakaladığımız ATM'lerden yaklaşık 3 milyon işlem gerçekleştirildi" şeklinde konuştu. İkramiye ödemelerinin gerçekleştiği cuma günü tüm kanallardan yaklaşık 6.4 milyon müşteri işlemi gerçekleştirilirken bunun 1.2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri oluşturdu.