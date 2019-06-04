İGDAŞ’ın kendi marjından indirim olacak

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın 'doğalgazda yüzde 10 indirim yapacağız' açıklamasının detaylarını paylaştı. Dönmez, "EPDK dağıtım şirketlerinin tarifesini belirliyor ama o tarife bir tavan fiyat tarifesi. Doğalgaz fiyatının üzerine dağıtım bedelini, vergileri koyuyor ve perakende satış fiyatı oluşuyor. Sayın Yıldırım'ın ifade ettiği İGDAŞ'ın kendi marjından bir indirim söz konusu olacak gibi gözüküyor" dedi. Dönmez, Yıldırım'ın ihtiyaç sahibi ailelere doğalgaz yardımı ile ilgiliyse, "Bu katkı yine ya şirketin imkânları ya da belediyenin sosyal destek bütçelerinden karşılanabilecek bir durum olabilir" diye konuştu.Enerji fonuna da değinen Dönmez, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü söyledi. Petrol ve gazda hem karada, hem de denizde atağa kalktıklarını belirten Dönmez, "Bu sene 130 tane arama üretim sondajı yapacağız. Fatih gemimiz ikinci sondajına başladı. Yavuz gemimizi de haziranın sonunda uğurlarız. Temmuz başı gibi sondajına başlamış olacak" dedi.YEKA RES 2 yarışmasını Enerjisa ve Enercon'un kazandığını belirten Dönmez, dört sahada yaklaşık 1 milyar dolarlık bir yatırım olacağını söyledi. Daha önce güneş santrallerinin olmadığı yerlerde mini YEKA GES ihaleleri planladıklarının altını çizen Dönmez, "Yer tespitleriyle alakalı çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Hazırlıklarımızı bu yıl yetiştirebilirsek bu yıl olabilir" diye konuştu.