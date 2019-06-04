Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Canlı cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları! 4 Haziran

Son dakika... bugün ne kadar ve kaç TL? Canlı cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları! 4 Haziran

hakkında son dakika araştırmalar devam ediyor. Piyasalarda yaşanan değişimler sonucunda 4 Haziran 2019 Salı güncel fiyat bilgisine ve anlık değişimlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Düğün sezonunun gelmesiyle birlikte ne kadar oldu? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bu değerli sarı metale ilişkin yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen bireyler gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki canlı rakamları öğrenmek istiyor. Haziran ayının ikinci gününe altın fiyatları değişkenlik göstermekte. Peki, 4 Haziran ne kadar ve kaç TL? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 4.6.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 4.6.2019 09:31
Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Canlı cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları! 4 Haziran

bayram öncesinde yine en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Haziran ayının ilk gününden son dakika ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı merak edildi. Evlenecekler, çeyiz ve yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 4 Haziran çeyrek altın, gram altın, cumhuriyet altının fiyatlarını araştırmaya başladı. Kapalıçarşı'da altın almak isteyenler güncel rakamları sorguluyor. Altını özel kılan bir diğer önemli özelliği de şeklinin yıllar geçse de bozulmadan kalabilmesidir. Bu nedenle yüzyıllar boyunca altın; bozuk para, külçe, takı hallerinde de kullanılmaktadır. İşte 4 Haziran canlı çeyrek ve gram altın fiyatları…

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Son dakika çeyrek, gram ve cumhuriyet altın fiyatları kaç TL'den işlem görüyor? Haberimizin devamında altın fiyatlarını bulabilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
JUPHY
JUPHY
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Altın fiyatları bugün ne kadar ve kaç TL? Canlı cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları! 4 Haziran
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN