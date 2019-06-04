Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek

Enerji yatırımına iştiraki Enerjicell ile 2016'da başlayan Turkcell, ilk güneş enerji santralini Kuzey Kıbrıs'ta kurdu. 900 kWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, yaklaşık 6 milyon TL yatırımla 4,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Turkcell önümüzdeki dönemde bu alanda yeni projeleri hayata geçirecek.

58 MİLYON TL'LİK ENERJİ TASARRUFU

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell bir yandan doğal enerji kaynaklarına yatırım yaparken, diğer yandan da tüm altyapı yatırımlarını ve hizmetlerini iklimin ve çevrenin geleceğini düşünerek kuruyor.

Enerji verimliliğini teşvik etmeyi, karbon emisyonunu azaltmayı ve müşterilerin eko-verimliliğini artırmayı amaçlayan Turkcell, 2018 yılında 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladı.

TURKCELL ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜYOR

Turkcell ofis uygulamaları ve iş süreçlerinde de çevre duyarlılığıyla hareket ediyor ve bu sürece tüm çalışanlarını, ailelerini, tedarikçilerini, yatırımcılarını ve müşterilerini de dahil ediyor.

Turkcell, bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi sayesinde yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürerek, toprak iyileştirici organik gübre elde ediyor.

Ofislerde kullanılan kağıtları geri dönüşüme kazandırıyor, merkezi baskı sistemi sayesinde gereksiz kağıt tüketimini engellemeyi hedefliyor. Tüm ofiste aydınlatma için sensörler ve akıllı saat sisteminin yanı sıra tasarruflu ampuller kullanılıyor. Çalışanların evlerinde dahi olsa kullanılmayan elektronik atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor.