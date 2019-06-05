5 ayda 6 milyarlık sosyal destek

BUGÜN NELER OLDU

Hükümet, refah artışından tüm sosyal kesimlerin pay almasını sağlarken, bu amaçla sosyal yardımlar alanında da birçok yeni uygulamayı hayata geçirdi. Bu yılın bütçesinden hane halklarının refahını artırmak için 50 milyar liranın üzerinde bütçe ayıran hükümet, yılın ilk 5 ayında sosyal yardımlara 6 milyar liraya yakın kaynak aktardı. Sosyal yardım alan her ailede bir çalışan olması için yürütülen kampanya kapsamında bu yılın ilk 5 ayında 250 bine yakın kişiye istihdam teşviki sağlandı.Genel Sağlık Sigortası borcu bulunanlara ücretsiz sağlık hizmeti verilmesinden, şartlı eğitim yardımına, evde bakımdan korumaya muhtaç çocuklara sahip çıkılmasına kadar birçok başlıkta binlerce eve sosyal yardım ulaştırılıyor. Hükümet, son 16 yılda sosyal yardımlara yaklaşık 290 milyar lira aktarırken, yıl sonuna kadar 3 milyon aileye destek sağlanacak. Yaklaşık 100 bin aileye 1.2 milyarlık eğitim yardımından eşi ölen kadınlara 1 milyarlık desteğe kadar yirminin üzerinde kalemde sosyal yardım desteği veriliyor.