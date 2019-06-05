Bayramda 2 milyon yolcu uçurduk

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TürkHava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı boyunca yaklaşık olarak 14 bin 311 sefer gerçekleştirerek 2 milyona yakın yolcu taşıyacaklarını, bayram sonuna doğru bu rakam 2 milyonu da geçebileceğini söyledi.İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra havalimanında görevli muhabirlere açıklama yapan Aycı, Ramazan Bayramı tatilinde THY'nin yapacağı seferler hakkında bilgi verdi. Aycı, "2 Haziran itibarıyla bu havalimanındaki 7'nci haftamızda bir gurur daha yaşadık. 501 kalkış yaparak buranın kalkış rekorunu gerçekleştirmiş olduk" dedi. Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda çok hızlı bir şekilde operasyonlarına başladıklarını dile getiren Aycı, "Zamanında kalkış performansımızı yüzde 90'ların üzerine taşımayı başardık. 7'nci haftaya geldiğimizde bayram yoğunluğuna rağmen yüzde 87 zamanında kalkış performansı ile seferlerimizi yapıyoruz. Bu sürede kalkış performansı seviyesini yakalamak sivil havacılıkta örnek alınacak bir performanstır. 7 hafta içinde taksi sürelerinde kısalmaları görüyorsunuz. Adım adım iyileştiriyoruz" dedi.Yolcuları elektronik cihazları başta olmak üzere kıymetleri eşyalarını bavullarında taşımamaları konusunda uyaran Aycı, THY filosuna ilk kez haziran sonunda dahil olacak geniş gövdeli uçak sınıfındaki Boeing 787 Dreamliner uçakların şirkete büyük avantaj sağlayacağını söyledi.THY'nin 2019 birinci çeyrek performansını da değerlendiren İlker Aycı, konuşmasını şöyle tamamladı: "İlk çeyreklerin hep mevsimsellik etkilerinin en fazla görüldüğü ve kaybın en fazla olduğu çeyrek olarak kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. Bu yılki kaybımız 2017 ve diğer yıllarla çok benzer. Bu anlamda ekstra bir kayıp da yok. Kur hareketlerinin bilançomuzda bir miktar etkisi var. Ama uzun dönemli baktığınızda bunlar birbirini dengelediği için bilançoların çok daha iyi olacağınızı biliyoruz. Sene sonu bilançosu çıktığında da THY'nin bilinen, alışılan performansını ve başarısını zaten göreceğiz. Zaten bu üçüncü çeyrek performansına yansıyacak. İleri rezervasyonlara baktığımızda bunu net olarak görüyoruz."BoeingTicari Uçaklar Başkanı ve COE'su ile yere indirilen Boeing 737 MAX uçakları ile ilgili yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Aycı, "Nisan'da taşınmadan sonra kapasite kesmiştik. Ramazan ayında düşen yoğunluklar vardı. Max'ların bu anlamadaki sıkıntısını iyi yönettik. Yaz yoğunluklarının devamında haziran ayının ikinci yarısı ve temmuz ayındaki süreci iyi yönetmek zorundayız" dedi.