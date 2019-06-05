Çalışmalar tam gaz sürüyor! 2020'de hizmete girecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine, temeli 2017'de atılan Rize-Artvin Havalimanı'ndaki çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Havalimanının Rize merkeze 34, Artvin'e 125, Hopa'ya 54 kilometre uzaklıkta, Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine yapılmakta olduğunu anımsatan Turhan, buranın deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı'nın ardından Türkiye'nin bu nitelikteki ikinci havalimanı olacağını söyledi.

Turhan, Türkiye'nin dev yatırımlarından biri olacak havalimanının yıllardır bölgenin gündeminde olduğunu ve dört gözle beklendiğini vurgulayarak, buranın Karadeniz'in hırçın dalgalarına karşı korunabilmesi için önemli bir çalışma yapıldığını anlattı.