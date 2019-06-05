Dolar 5.80’in altını gördü

BUGÜN NELER OLDU

Ekonomiyönetiminin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde mayıs ayında attığı adımlarla pozitif ayrışan Türkiye'ye, iç piyasanın kapalı olduğu bayram tatilinde yabancı ilgisi sürdü. Dolar ağırlıklı yabancıların artan satılşarıyla yurtdışı piyasalarda 5.76 TL'ye gerileyerek nisan başından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Avustralya Merkez Bankası'nın da faizi yüzde 1.25 ile tarihinin en düşük seviyesine indirmesiyle birlikte, yurtdışı piyasalarda ABD Merkez Bankası'ndan da indirim beklentilerinin güçlenmesi gelişmekte olan piyasalara ilgiyi artırdı. Avustralya Merkez Bankası, yaptığı açıklamada işsizliği azaltmak ve enflasyonu yeniden yüzde 2-3 bandına çekmek için bu kararı aldığını vurguladı. Türkiye'nin özellikle mayıs ortasından itibaren pozitif ayrıştığı gözlenirken, dolarda 6.20 TL'nin görüldüğü 9 Mayıs'tan bu yana yaşanan düşüş yüzde 7'ye ulaştı. Bu dönemde TL, dolar karşısında dünyanın en fazla değer kazanan para birimi oldu.