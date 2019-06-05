Sıfır atık için dünyanın gözü Türkiye’de

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de doğa için yapılan en büyük organizasyonlardan biri olan Sıfır Atık Forumu, CNR Expo Yeşilköy'de 17 - 19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Sıfır atık kavramının babası olarak bilinen, Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams, Dünya Sıfır Atık Birliği Kurucusu Paul Connett, Avrupa Sıfır Atık Direktörü Joan Marc Simon ve Sıfır Atık Norveç Kurucusu Kristine Ullaland gibi dünyaca ünlü isimler, yaşanabilir bir gelecek için bilgi ve birikimlerini paylaşacak. Bilim insanları, akademisyen ve bürokratların ağırlanacağı organizasyonda "Sıfır Atık Mümkün Mü?", "Atık Yönetiminin Küresel Etkisi", "Endüstriyel Sürdürülebilirlik İçin Atık ve Kaynak Yönetimi" gibi birçok konu başlığı ele alınacak. İsrafın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, atık yönetimi konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenecek foruma 30 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor.